#US-Diaries - der Countdown beginnt

Aktuelle Stunde. . 03:48 Min. . Verfügbar bis 27.10.2021. WDR.

Obwohl zwischen NRW und Washington über 6.000 Kilometer liegen, bekommen wir die Zeit bis zur Wahl des nächsten US-Präsidenten aus allernächster Nähe mit. Denn die, die die Wahl heute in einer Woche am Election-Day entscheiden, filmen sich und erzählen aus ihrem Leben - in so einem zerissenen Land wie den USA.