Querbeat - Die größte Band im Karneval

43:39 Min.

Querbeat sind eine Ausnahmeerscheinung in der Karnevals-Musikszene. Wo andere auffallen wollen, tun sie es von Natur aus. 15 Musiker spielen in der Brassband. Damit sind sie die wohl "größte Band im Karneval" - zumindest was die Anzahl ihrer Musiker betrifft.Filmemacher Christoph Simon hat Querbeat über mehrere Monate begleitet und gibt viele Einblicke in das Innenleben dieser Ausnahmeband. Vom großen "Sei mal ein bisschen übertrieben" zu kleinen Karnevalsauftritten auf dem Lande und der immer mitschwingenden Vision, auch bundesweit den Durchbruch zu schaffen.