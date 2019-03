Mittermeier mit U2 auf der Bühne

Zusammen mit U2-Sänger Bono "People get ready" spielen: Das war 1987, erinnert sich Michael Mittermeier. Da habe er mit Bono auf der Bühne in der Münchner Olympiahalle gestanden. "Er hat mich auf die Bühne gezogen, weil er sich mit der Gitarre verspielt hat, und dann hat er mir eine Gitarre in die Hand gedrückt."