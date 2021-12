John Miles & Night of the Proms-Friends mit "Music"

Sein Hit "Music" aus dem Jahr 1976 machte John Miles weltberühmt. Gemeinsam mit den Musikern der "Night of the Proms", bei der Miles seit 1985 regelmäßig zu sehen war, nahm er im April 2020 eine Heimorchester-Version seines Evergreens auf. Nach kurzer schwerer Krankheit starb Miles am 5. Dezember 2021 im Alter von 72 Jahren.