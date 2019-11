In der Falle: Julian Assange zwischen Politik und Justiz

Bis April 2019, sieben Jahre lang, hielt sich Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London versteckt. Knapp sieben Monate später droht dem WikiLeaks-Mitbegründer kein Verfahren mehr wegen Vergewaltigung in Schweden. Die schwedische Justiz stellt nach neun Jahren die Ermittlungen gegen ihn ein. Derzeit sitzt Assange in Großbritannien in Haft. Die USA fordern weiterhin seine Auslieferung wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente. Rückblickend dokumentiert der Film den Stand im Juni 2019 und berichtet über Assanges Jahre in der Botschaft.