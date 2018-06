Düsseldorf: Landtag bekommt Antisemitismus-Beauftragten

Das Land Nordrhein-Westfalen bekommt künftig einen Antisemitismusbeauftragten. Der Landtag hat einem entsprechenden Antrag von CDU, SPD, FDP und Grünen zugestimmt. Damit soll Mobbing an Schulen, Schmähungen in der Öffentlichkeit und Hassnachrichten in sozialen Netzwerken entgegengewirkt werden.