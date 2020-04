Die Ruhe nach dem Sturm

Lindenstraße. Folge 1685. . 29:27 Min. . Verfügbar bis 04.04.2021. WDR.

Im Radio hat Helga zwei Konzerttickets gewonnen, für sich und Hans. Der lässt sie allerdings in der Luft hängen und geht joggen. Als er nicht zurückkehrt, gerät Helga in Panik und sucht ihn. In der Zwischenzeit zurück, begibt Hans sich aufgrund des drohenden Gewitters noch einmal auf den Weg, um Helga zu suchen. Die Situation gerät außer Kontrolle. Hans findet Helga zwar, aber in keinem guten Zustand. Er muss sich nun viele Fragen und angestaute Vorwürfe anhören. Wird sich die Lage wieder entspannen?