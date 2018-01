Caritas Hamm hilft aus der Schulschwänzer-Falle

Die Stadt Hamm will Schulschwänzer wieder in die Spur bringen. Null Bock ist nur selten ein Grund, warum Jugendliche nicht zur Schule gehen. Meistens sind es psychische Belastungen. Hintergrund: Die Stadt finanziert das Projekt "Return" in den kommenden fünf Jahren mit rund einer Million Euro. Bisher gab es nur eine Testphase bei der Caritas. Deren Ergebnisse überzeugten die Stadt aber. 2013 gab es in Hamm noch 300 Dauerschwänzer, heute seien es gerade mal 50. Einer von Ihnen ist Maurice. Er ging fast 4 Monate nicht in die Schule. Doch auch ihm wurde geholfen - von der Caritas. Das ist jetzt zwei Jahre her.