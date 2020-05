Live-Talk: Was von Corona übrig bleibt - Folge 15 | #wirreden

Verfügbar bis 05.05.2020.

Was bleibt, wenn die Corona-Krise vorbei ist? Wahrscheinlich mehr als nur Fotos von schlechten Frisuren und dem Gefühl endlich wieder reisen zu können. Werden wir "weißt du noch damals" sagen? Halten wir weiter Abstand im Supermarkt? Haben wir immer noch Respekt vor den Menschen an der Supermarktkasse? Jetzt, wo immer mehr Lockerungen kommen, schauen wir mit euch in die Zukunft.