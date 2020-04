Live-Talk: Urlaubstrends 2020 - Wandern, Roadtrips und Balkonien - Folge 13 | #wirreden

Verfügbar bis 28.04.2020.

Urlaub 2020 – Wir alle müssen umplanen. Aber wie? Welche Möglichkeiten habe ich trotz Ausreisebeschränkungen und Kontaktsperre? #wirreden über Reisetrends, Roadtrips und Balkonien. Dafür kriegen wir heute auch spitzen Verstärkung von gleich zwei Moderatoren - Wander-Experte Manuel Andrack und Reiseprofi Michael Dietz. Lasst uns gemeinsam über ein "How to Urlaub" in Zeiten von Corona brainstormen.