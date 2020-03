Corona: Ende nicht in Sicht - Wie stehen wir das durch? Folge 4 | #wirreden

Woche zwei zu Hause - erst Woche zwei. Noch ist kein Ende in Sicht und so langsam fällt vielen die Decke auf den Kopf. Wie kommen wir da gemeinsam durch? Darüber möchten wir ab 21:30 Uhr mit euch reden – bei #wirreden, dem neuen Live-Call-In-Podcast mit Gavin Karlmeier. Ruft an unter 0221 5300 6725 oder per Skype: gavinkarlmeier.