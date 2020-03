Corona: Muss uns eine Ausgangssperre vor uns selbst schützen? Folge 2 | #wirreden

01:30:51 Std. . Verfügbar bis 19.03.2021.

Weil Corona uns alle betrifft: #wirreden über Corona - im neuen Live-Call-In Podcast mit Gavin Karlmeier. Alle können anrufen, alles ist live und nichts ist vorbereitet. #wirreden mit euch über alles, war euch gerade beschäftigt: Corona!

01:54 - 05:35 Begrüßung 05:36 - 13:26 Daniel ist Lokführer. Wie kommen Pflegekräfte ohne ÖPNV zur Arbeit? Es muss weitergehen! 13:27 - 26:43 Ben ist im Home-Office. Er sagt: Zu Hause bleiben ja, Panik - nein! 24:44 - 44:40 Jannis: Wen darf ich noch treffen und wen nicht? Und wird diese Situation einfach irgendwann für uns normal? 44:41 - Marc ruft Leute an, die er sonst nicht so oft spricht und arbeitet endlich alles ab, was liegen geblieben ist. 58:14 - 01:03:47 Für Julian heißt es: Pendeln statt Home-Office. Da steht er gerne früher auf! 01:03:48 Julia arbeitet in London. Am Montag hat sie schnell die Koffer gepackt und ist zurück nach Deutschland. Warum? 01:08:45 - 01:19:53 Christian sagt: Es ist ein bedrückendes, graues Gefühl. Es erinnert an Zombie-Filme. 01:19:54 - 01:28:28 Julia ist wieder da! Sie war zwei Mal in London mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus - und da war kein Bett für sie frei. 01:29:08 Bea: Wie ist die Situation in Südkorea? Darüber sprechen wir am Dienstag weiter.