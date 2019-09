Ungarn öffnet offiziell die Grenzen (am 11.09.1989)

WDR ZeitZeichen. . 14:41 Min. . Verfügbar bis 08.09.2099. WDR 5.

Am 11. September 1989 öffnet Ungarn seine Grenzen. In den ersten drei Tagen fliehen 15 000 DDR-Bürger über Ungarn in die Bundesrepublik. Für die Machthaber der DDR sind sie alle vom Westen mit falschen Versprechungen angelockt worden. Autor. Thomas Klug

Audio Download .