Audio: Margaret Thatcher, brit. Politikerin (Todestag 08.04.2013)

WDR 2 Stichtag | 08.04.2018 | Länge: 04:15 Min.

Erinnern Sie sich an "die Eiserne Lady"? Das war der Spitzname der britischen Premierministerin Margaret Thatcher, die in den 1980er Jahren in Großbritannien die Politik ziemlich aufgemischt hat. Auch genau fünf Jahre nach ihrem Tod scheiden sich an ihr die Geister. Autor: Daniela Wakonigg. | audio