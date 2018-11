Peter Härtling, Schriftsteller (Geburtstag 13.11.1933)

WDR ZeitZeichen | 13.11.2018 | 13:59 Min.

Peter Härtling kämpfte gern gegen Großes an. "Das war der Hirbel" hieß sein Kinderroman über einen Behinderten, da war der Contergan-Skandal noch lange nicht verdaut. "Ben liebt Anna", die Geschichte einer Liebe unter Kinder, in der es drastisch zur Sache ging. Er schrieb, wenn ihn was bedrückte, und er malte sich Utopien aus. Autor: Jochanan Shelliem

