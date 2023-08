Paris: Die weltweit erste Fahrprüfung wird durchgeführt

Die weltweit erste Fahrprüfung am 14.8.1893 sollte eine abenteuerlustige Bohème disziplinieren, die in der Pariser Innenstadt Autorennen veranstaltete.

Nicht nur die Pariser leiden Ende des 19. Jahrhunderts unter den Rasern und Posern. Bei ihren Ausflügen aufs Land fahren sie auch schon mal Hühner tot und wirbeln auf den unasphaltierten Straßen dicke Staubwolken auf. *** Unsere wichtigsten Quellen: Christoph Maria Merki: Verkehrsgeschichte und Mobilität. Stuttgart 2008 Uwe Fraunholz: Motorphobia. Anti-automobiler Protest in Kaiserreich und Weimarer Republik. Göttingen 2002 *** Welches Thema sollen wir im Zeitzeichen recherchieren? Gibt es Kritik oder Lob? Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de. *** Autorin: Kerstin Hilt, Redaktion: Gesa Rünker



In diesem Zeitzeichen erklärt Kerstin Hilt:

Wie Louis Lépine, der damalige Polizeipräsident von Paris, 1893 die Raser im Zaum halten will

Was der erste Kuss und die Fahrprüfung gemeinsam haben

Mit welchen teils drastischen Maßnahmen sich die Landbevölkerung gegen rasende Städter wehrt

Was der deutsche Kaiser Wilhelm II. vom Automobil hält

Warum die Bemerkung "Frau am Steuer" eher Lob als Herabsetzung ist

Das sind unsere wichtigsten Quellen, Interviewpartner und weiterführende Links:

Der von Interviewpartner Frank Steinbeck verantwortete Bereich "Straßenverkehr" im Deutschen Technikmuseum

Die Macherinnen hinter diesem Zeitzeichen:

Autorin: Kerstin Hilt

Redaktion: Gesa Rünker

Technik: Annette Skrzydlo

