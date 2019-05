Audio: Billie Zöckler, Schauspielerin

Mit 13 beschließt Sybille Zöckler, sich nur noch Billie, wie ihr Film-Held „Billie the Kid“ zu nennen. Die 1949 in Celle geborene und in München aufgewachsene Zöckler wird Schauspielerin und lebt zeitweise in der legendären "Haifisch-Kommune". Autorin: Melahat Simsek | audio