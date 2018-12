Audio: Der Weihnachtsklassiker: "Stille Nacht, heilige Nacht"

"Stille Nacht, Heilige Nacht" ist für viele hundert Millionen Menschen in allen Erdteilen DAS Sinnbild feierlicher Weihnachtsstimmung. Ein internationaler Klassiker, der in mehr als 300 Sprachen und Dialekten auf der ganzen Welt gesungen wird. 2011 wurde "Stille Nacht" in Österreich sogar in die nationale Liste des immateriellen UNESCO-Kulturerbes aufgenommen. Autor: Martina Meißner. | audio