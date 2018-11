Gerard Mortier, belg. Intendant (Geburtstag 25.11.1943)

WDR ZeitZeichen | 25.11.2018 | 14:56 Min.

Mit 38 wird er Intendant des bedeutendsten Opernhauses in seinem Heimatland Belgien in Brüssel. Und von da an ist Gerard Mortier der tonangebende und stilbildende Kopf im europäischen Musiktheater, nicht als Künstler, sondern als Anreger und Ermöglicher von Kunst. Streitbar und hochumstritten vor allem in seinen zehn Jahren als Intendant der Salzburger Festspiele. Autorin: Ulrike Gondorf

