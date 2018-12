Fritz Haber, Chemiker (Geburtstag 09.12.1868)

WDR ZeitZeichen | 09.12.2018 | 14:09 Min.

Die Formel hört sich nach übernatürlichen Kräften an: Brot aus Luft. Diese Vision schwebte den Menschen schon im 19. Jahrhundert vor Augen, als bereits klar wurde: die Weltbevölkerung wächst, aber die Ressourcen sind endlich. Die Düngung in der Landwirtschaft stieß an natürliche Grenzen. Der Mann, der diese Vision Anfang des 20. Jahrhunderts Realität werden ließ, war Fritz Haber. Autor: Sven Preger

