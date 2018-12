Audio: Karl Wilhelm Diefenbach, Lebensreformer (Todestag 15.12.1913)

WDR ZeitZeichen | 15.12.2018 | Länge: 14:31 Min.

Er war ein Skandal: Karl Wilhelm Diefenbach, 1851 im hessischen Hadamar geboren, lief bärtig, langhaarig und nackt unter seiner Prophetenkutte in Sandalen durch Stadt und Land und warb für ein neues Leben. Naturnah sollte es sein, lichtdurchflutet, kinder- und tierlieb, streng vegetarisch - so wie in seinem großen Fries "Per aspera ad astra" programmatisch dargestellt. Autorin: Jutta Duhm-Heitzmann | audio