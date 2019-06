Audio: 1929: Die GRUGA in Essen wird eröffnet

Der 60 Hektar große Grugapark ist das grüne Herz der Stadt Essen und ein Besuchermagnet. Das war von Anfang an so. Als die "Große Ruhrländische Gartenbau-Ausstellung" am 29. Juni 1929 - also vor 90 Jahren eröffnet wurde, war nicht nur halb Essen auf den Beinen. | audio