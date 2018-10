Audio: 55. Todestag der Sängerin Édith Piaf

Édith Piaf sang so hingebungsvoll von Liebe und Schmerz, dass ihr Millionen zu Füßen lagen. Als sie am 10. Oktober 1963 starb, in einem Kaff in der Provinz, wurde beschlossen, sie zunächst nach Paris zu transportieren und dort erst ihren Tod bekannt zu geben. So ist der 11. Oktober 1963 der offizielle Todestag der Diva, die als "Spatz von Paris" berühmt wurde. Autor: Christiane Kopka. | audio