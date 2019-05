Audio: Joe Cocker würde 75 Jahre alt

Vor 50 Jahren, als Joe Cocker beim Woodstock-Festival seinen internationalen Durchbruch feierte, war der Sänger aus der englischen Industriestadt Sheffield einer, vor denen Eltern damals gewarnt hätten: ein wilder Schreihals, der mit ungelenken Bewegungen über die Bühne fegte und selbst die unschuldigste Ballade in einen Sturm verwandelte. Ein paar Jahrzehnte später war er ein gern gesehener Gast in jeder Samstagabend-Familienshow. Am 20. Mai 2019 wäre der grandiose Soul-, Rock- und Balladensänger 75 geworden. Autor: Joachim Deicke. | audio