Audio: 1999: 20. Todestag von Horst Frank

Horst Franks Stimme haben viele noch im Ohr: Sie klingt dunkel und sanft, meistens verkörperte der Schauspieler finstere Charaktere. So wie den Baron in der deutschen Fernsehserie "Timm Thaler". Am 25. Mai 1999 verstarb Frank in Heidelberg. Autor: Stefan Keim. | audio