Audio: Coesfeld in 68er Aufruhr

WDR 5 Westblick - Stadtgeschichten | 07.06.2018 | Länge: 04:05 Min.

Das Jahr 1968 – Jahr des Umbruchs und der Studentenunruhen. Auch in Coesfeld, in der westfälischen Provinz, gärte es. Für Aufruhr sorgte das "Kapitalistische Vaterunser" in der Schülerzeitung des Jungengymnasiums Nepomuk Von: Kirsten Lorek | audio