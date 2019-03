Superstar mit zwei Gesichtern

WDR 5 Westblick - Interview | 21.03.2019 | 04:23 Min.

Die Ausstellung "Michael Jackson: On the Wall“ in der Bundeskunsthalle Bonn würdigt dessen Einfluss auf die Kunst. Sein Leben und die Vorwürfe gegen ihn thematisiert das Begleitprogramm, so Rein Wolfs, der Intendant.

