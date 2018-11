Audio: 1 x Islam, liberal und mit Frau, bitte!

WDR 5 Politikum - Gespräch | 28.11.2018 | Länge: 05:52 Min.

Wenn der Islam in Deutschland heimisch werden will, muss er sich der Mehrheitsgesellschaft anpassen, so die Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpur. Die Verbände sollten daher darüber nachdenken, mehr Frauen in die Führungsgremien zu befördern. Das allein sei allerdings noch kein Garant für einen liberaleren Islam. | audio