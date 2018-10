Audio: Der verzögerte Herbst

WDR 5 Politikum - Meinungsreportage | 22.10.2018 | Länge: 02:53 Min.

Am Wochenende war immer noch Sommer: volle Eisdielen in der zweiten Oktoberhälfte. Besser kann man kaum anschaulich machen, was Klimawandel bedeutet. Theresa Hübner hat sich in Köln umgehört, ob das die Menschen beeindruckt. | audio