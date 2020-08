Ministerpräsident Armin Laschet im Sommerinterview

WDR 5 Westblick - Interview. . 15:43 Min. . Verfügbar bis 13.08.2021. WDR 5.

Steigende Infektionszahlen in NRW, aber keine größere Panne wie in Bayern gerade, Misstöne um ein Popkonzert in Düsseldorf, CDU Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur - Ministerpräsident Laschet gehen die Themen nicht aus.

Audio Download .