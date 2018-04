Audio: Laumann gegen Abschaffung von Hartz IV

WDR 5 Westblick - Interview | 29.03.2018 | Länge: 05:21 Min.

Alles in allem sei Hartz IV in Ordnung, meint NRWs Arbeitsminister Karl-Josef Laumann. Allerdings sei es nicht dafür gemacht, dass Menschen über viele Jahre hinweg in diesem System bleiben, schränkte der CDU-Politiker im Gespräch mit WDR5 Westblick ein. | audio