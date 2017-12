Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Das "falsche Geschlecht" im Berufsleben

WDR 5 Westblick - aktuell | 01.12.2017 | Länge: 03:31 Min.

Am Montag, den 4.12., wird in der Paderborner Stadtbibliothek eine Fotoausstellung über Transsexuelle in der Arbeitswelt eröffnet. Wie schwer es für diese Menschen im Berufsleben ist, hat uns eine Betroffene erzählt. Von: Doro Blome-Müller | audio