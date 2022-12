Waldzustandsbericht 2022

WDR 5 Westblick - aktuell. . 03:23 Min. . Verfügbar bis 01.12.2023. WDR 5. Von Bettina Altenkamp.

Trotz vieler Aufforstungsmaßnahmen der letzten Jahre geht es dem Wald in NRW noch immer schlecht: Dürre und Schädlinge haben in diesem Jahr dafür gesorgt, dass an vielen Bäume zu wenige Blätter gewachsen sind, berichtet Bettina Altenkamp.

