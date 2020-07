Ostwestfalen: Feriencamp der besonderen Art

WDR 5 Westblick - aktuell. . 03:51 Min. . Verfügbar bis 27.07.2021. WDR 5.

Jugendliche erkunden Erinnerungsorte des Nationalsozialismus und bilden sich zum Thema Rassismus fort - z.B. in Herford in einem früheren Gestapo-Gefängnis. Silke Schmidt hat sich "My History MAP OWL" angeschaut.

Audio Download .