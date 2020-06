NRW: Gewalt gegen Frauen steigt offenbar an

Während des Lockdowns war es in den Frauenhäusern in ganz NRW verdächtig ruhig. Viele Plätze blieben frei. Kein gutes Zeichen, wie sich jetzt unter anderem in Unna herausstellt, berichtet Catherine Jaspard.

