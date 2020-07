Nachfrage nach Suchtberatung steigt

WDR 5 Westblick - aktuell. . 03:34 Min. . Verfügbar bis 31.07.2021. WDR 5.

Als Hauptursachen gelten die fehlende Tagesstruktur. Die Menschen wollten sich in der schweren Zeit etwas gönnen und rutschen vom "Weinchen" am Abend in den Alkoholmissbrauch. Katrin Römer berichtet.

Audio Download .