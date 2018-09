Audio: Aktie mit James Bond-Nimbus - Aston Martin will an die Börse

WDR 5 Profit - aktuell | 12.09.2018 | Länge: 03:32 Min.

Sean Connery als 007 hatte ihn als Dienstwagen. Aston Martin hat seitdem viele Höhen und Tiefen erlebt. Nun will die Firma an die Londoner Börse, im Oktober soll es soweit sein. Was will die Firma an der Börse? Autor: Volker Hirth | audio