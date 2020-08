Minister verteidigt Kita-Rückkehr

Am 17. August kehren die Kitas in NRW in den Regelbetrieb zurück. Dann gilt zwar eine weitgehende Maskenpflicht für Erwachsene, viele andere Vorsichtsmaßnahmen entfallen aber. Im WDR5-Interview verteidigt Familienminister Joachim Stamp diese Entscheidung.

