Audio: Riesige Unterschiede bei Kita-Gebühren

WDR 5 Westblick - aktuell | 20.12.2017 | Länge: 04:14 Min.

Wer sein Kind in NRW in eine Kita schickt, muss in der Regel einen Teil der Kosten selbst zahlen, den so genannten Elternanteil. Wie hoch der ist, entscheidet jede Kommune selbst. Das Ergebnis sind Unterschiede von bis zu 1.000 Euro im Monat. Von: Helge Rosenkranz | audio