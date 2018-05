Audio: Kriminalitätsprognosen werden ausgeweitet

WDR 5 Westblick - aktuell | 03.05.2018 | Länge: 01:02 Min.

Die Polizei wird noch in diesem Jahr in allen 16 größeren Städten in Nordrhein-Westfalen anhand von Computerprogrammen Kriminalitätsprognosen erstellen, das hat Innenminister Herbert Reul angekündigt. Von: Bettina Altenkamp | audio