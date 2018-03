Audio: Das Volkstheater Millowitsch schließt

WDR 5 Westblick - aktuell | 23.03.2018 | Länge: 04:07 Min.

Eine Ära geht in Köln zuende. Am 26. April 2018 gibt das einst so beliebte Volkstheater seine letzte Vorstellung. In den 1950er und -60er Jahren waren die Fernsehausstrahlungen noch Straßenfeger. Von: Stefan Keim | audio