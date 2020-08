Besondere Stolpersteine für Dortmund

WDR 5 Westblick - aktuell. . 03:29 Min. . Verfügbar bis 10.08.2021. WDR 5. Von Daniel Schmitz.

Zwei Stolpersteine werden heute in Dortmund auf der Leopoldstraße verlegt. Sie erinnern an das Schicksal von Rosa und Abraham Hacker in der NS-Zeit, Urgroßeltern der Frau des israelischen Botschafters. Daniel Schmitz war bei der Präsentation dabei.

