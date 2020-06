Armin Laschets erste Corona-Bilanz

WDR 5 Westblick - aktuell. . 04:38 Min. . Verfügbar bis 30.06.2021. WDR 5.

Armin Laschet hat sich den Fragen der Düsseldorfer Journalisten und Journalistinnen gestellt. Dabei gab er einen Einblick in seinen persönlichen Umgang mit Corona. Was uns in den nächsten Monaten in NRW erwartet, weiß Heide Rasche.

Audio Download .