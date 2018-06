Audio: Welche Schäden entstehen in der Landwirtschaft?

Die Unwetter in den vergangenen Tagen und Wochen haben nicht nur Straßen und Keller überflutet, sondern auch den Landwirten in Deutschland einen enormen Schaden gebracht. Dabei leiden einige Bauern unter Starkregen und Hagel, andere ächzen unter der großen Trockenheit. Philip Seitz, was bekommt denn im Moment auf den Feldern am meisten ab? Fragen an Philip Seitz aus der WDR-Wirtschaftsredaktion. | audio