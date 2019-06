Audio: Paderpride - CSD in Paderborn

WDR 5 Westblick - aktuell. . 03:06 Min. . WDR 5. Von WDR 5 Westblick.

In diesem Jahr jährt sich der Aufstand von Schwulen und Lesben 1969 in New York zum 50. Mal. In NRW erinnern Umzüge in 15 Städten daran, in Paderborn der PaderPride. | audio