Witzableiter und Kabarettgenie: Josef Hader exklusiv

WDR 5 Unterhaltung am Wochenende. . 01:52:08 Std. . Verfügbar bis 11.05.2024. WDR 5.

Ehrenstier für Josef Hader beim großen Kabarettfestival Salzburger Stier in Linz an der Donau. Und was macht Hader? Er legt noch einmal sein kongeniales Musikprogramm "Komm, sing mit" auf. Zusammen mit einem der besten Akkordeonisten Österreichs: Otto Lechner. Moderiert wird die Kabarett-Sause von Gery Seidl. Doch bevor Hader singt, spielt er noch exklusiv aus seinem Programm "Hader on Ice".