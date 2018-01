Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Vertrumpt und Zugrokot

WDR 2 Zugabe Pur | 19.01.2018 | Länge: 22:40 Min.

Alle warten auf Groko. Und während Schulz weiter an der Basis baggert, buddelt Trump shitholes in die Welt. Gegen so viel Tiefgang empfiehlt sich eine extra Portion Bildung und eine SUV-Ladung voll Grokokompromizol. Über Risiken und Nebenwirkungen informiert sie Christoph Tiemann. | audio