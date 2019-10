WDR 5 Kabarettfest aus Köln

WDR 5 Unterhaltung am Wochenende. . 01:56:38 Std. . Verfügbar bis 01.10.2020. WDR 5.

Im Theater am Dom geht man zum Lachen in den Keller. Und das lohnt sich, denn regelmäßig holt der WDR die Großen der Kleinkunst auf die Traditionsbühne in den Opernpassagen. Diesmal gehören Helmut Schleich, Moritz Netenjakob und David Kebekus zu den Gästen von Moderator Rainer Pause.