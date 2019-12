Tod unter Lametta

WDR 5 Unterhaltung am Wochenende. . 01:52:57 Std. . Verfügbar bis 12.12.2020. WDR 5.

Killer in Weihnachtsmannkostümen, Verfolgungsjagden auf Schlitten, explodierende gebrannte Mandeln und tödliche Lichterketten! All das präsentiert Kai Magnus Sting mit prominenter Unterstützung in seinem skurrilen Live-Hörspiel.