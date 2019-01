Audio: EU-Ligans auf Dieseldope

WDR 2 Zugabe Pur | 25.01.2019 | Länge: 25:17 Min.

In Brüssel geht mit den EU-Ligans der Punk ab, in Deutschland setzen Lungenärzte Patienten auf Dieseldope und auf dem Traumschiff sticht bald Florian Silbereisen in den Sehnerv. Der Wochen- Wahnsinn in Tüten, verpackt von Onkel Fisch. Autor: Onkel Fisch. | audio